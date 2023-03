Crisanti: «Per risolvere il problema dell’ospedale di Alzano abbiamo usato il metodo utilizzato per i disastri aerei»

Nella perizia sulla gestione del Covid nella Bergamasca «abbiamo dovuto usare delle metodologie innovative, perché nessuno prima aveva osato affrontare dal punto vista periziale una situazione così complessa. Per risolvere il problema dell’ospedale di Alzano abbiamo usato le metodologie che vengono usate per i disastri aerei, per scandagliare in maniera minuziosa ogni possibile relazione causale» . Lo ha riferito all’Ansa Andrea Crisanti. «Abbiamo utilizzato dati - ha aggiunto - che ci hanno permesso di ricostruire puntualmente giorno per giorno la dinamica dell’epidemia e utilizzato modelli matematici altamente predittivi».