Crisi climatica: tornano in piazza i giovani di «Friday for future» - Foto e video

Sono tornati in piazza questa mattina, venerdì 6 ottobre, anche a Bergamo i ragazzi e le ragazze di «Fridays for Future». Un centinaio i ragazzi che hanno sfilato dall’Istituto Vittorio Emanuele verso il centro cittadino mostrando cartelloni e recitando slogan per tenere alta l’attenzione sulla crisi climatica.