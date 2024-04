Cuccioli di cane: «Vendite-truffa». A processo madre e figlia

Si tratta di una donna di 61 anni, e della figlia di 33, che a gennaio, al termine di un processo per un’inchiesta della Procura di Udine, erano state assolte «perché il fatto non sussiste» dall’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cuccioli, insieme al marito di 66 anni. La posizione di quest’ultimo giovedì 18 aprile è stata stralciata dal gup di Bergamo per questioni di salute.