Curva sud pronta a primavera 2024

A questo punto la palla è tutta nel campo dell’Atalanta che deve «solo» decidere quando far partire i lavori della nuova curva Sud, il pezzo che manca al restyling del Gewiss Stadium. La convenzione con il Comune è cosa fatta e nelle mani della società nerazzuurra, condivisa nei contenuti, nel quadro economico e soprattutto nei tempi: entro fine anno via ai lavori, a primavera 2024 il termine. Tutto nero su bianco . Le parti hanno preso atto delle oggettive difficoltà del mercato, sia in termini di costi che di reperimento dei materiali, rimodulando le scadenze inizialmente fissate per agosto 2023 e fine dello stesso anno: la prima relativa alla curva e al parcheggio interrato, la seconda all’intervento completo.