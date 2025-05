Da Bergamo 250 pellegrini al Giubileo delle famiglie

Sono numerosi i pellegrini che partiranno dalla Diocesi di Bergamo per partecipare al Giubileo delle famiglie, dei bambini e degli anziani. Saranno infatti cinque i pullman con 250 persone che raggiungeranno Roma il 30 maggio. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia e degli anziani ed è organizzata in collaborazione con Ovet. «Abbiamo deciso – spiega don Giorgio Antonioli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia e degli anziani - di rispondere alla chiamata di Papa Francesco che con il Giubileo ci ha invitato ad andare a rinnovare la fede sulla tomba di Pietro, vivendo questo momento nello spirito della riconciliazione con il Signore e nella misericordia. Andare a Roma è andare al cuore del cristianesimo riscoprendo l’origine di quella fraternità di cui vive la Chiesa. Attraversare la Porta Santa significa diventare pellegrini di speranza».

La speranza è il tema centrale del Giubileo su cui Papa Francesco ha chiesto ai cattolici di riflettere ed impegnarsi: «Siamo pellegrini a Roma – continua don Giorgio – animati da una speranza che viene dall’alto e che vogliamo vivere nell’ambito della famiglia. È bello che il Papa abbia pensato a un momento specifico per le famiglie e dedicato anche i bambini che fanno parte di questo centro d’amore». La speranza è una virtù teologale che invita ciascuno a vedere il mondo con uno sguardo nuovo e fiducioso per ritornare dal pellegrinaggio con spirito rinnovato e nuovo slancio per il cammino di fede. «Vivremo momenti molto forti – dice don Antonioli – con il passaggio dalla Porta Santa in San Pietro, poi attraversando le porte in San Paolo e in Santa Maria Maggiore dove pregheremo sulla tomba di Papa Francesco nel pomeriggio di sabato. La sera si svolgerà la “Festa delle Famiglie” nella piazza di San Giovanni in Laterano con una veglia di preghiera che si concluderà con la recita del rosario in chiusura del mese mariano: Anche questo è un’occasione speciale da vivere in comunione. Domenica, invece, è prevista la Messa in Piazza San Pietro celebrata da Papa Leone. Credo saremo i primi pellegrini bergamaschi a poter conoscere il nuovo pontefice».