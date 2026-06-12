Da Bergamo al lago passando per l’aeroporto: presentato l’«Iseo express»
LA NOVITÀ. È il primo collegamento diretto tra Orio al Serio e il Sebino: 13 fermate totali, sarà attivo dal lunedì al venerdì fino a metà settembre.Lettura meno di un minuto.
Iseo
Parte oggi il primo viaggio dell’«Iseo express», il nuovo servizio autobus che collega direttamente il basso lago d’Iseo e l’aeroporto di Orio al Serio.
Tredici fermate
La nuova linea è stata sviluppata in collaborazione con le agenzie del Trasporto pubblico locale di Bergamo e Brescia ed è attiva da oggi, venerdì 12 giugno, fino al 13 settembre, per collegare lo scalo e la città di Bergamo a Iseo, Clusane, Paratico e Sarnico.
Il servizio opera 7 giorni su 7 con frequenze calibrate: nei giorni feriali le corse saranno 14, dalle 4.42 alle 22.56, mentre nei giorni festivi saranno 12, dalle 5.03 alle 22.56. Tredici le fermate: Bergamo, aeroporto, Tagliuno, Castelli Calepio, Villongo, Sarnico (via Suardo), Sarnico (piazza Matteotti), Paratico, Clusane, Iseo (Ciochèt), Iseo (Istituti), Iseo (via Gorzoni).
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