Dà in escandescenze al Pronto soccorso, cerca di rubare farmaci e picchia tre persone: arrestato

Sottratti farmaci da un armadio, aggrediti infermieri e vigilanti

L’intervento della Polizia: arrestato

Tre feriti e prognosi fino a 15 giorni

L’uomo già noto per episodi simili

Già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. Il giovane, residente regolarmente in provincia di Bergamo, ha numerosi precedenti penali ed era già noto al personale sanitario per episodi analoghi avvenuti in passato nello stesso ospedale.