Da sabato addio a mascherine su bus, treni e navi. Restano obbligatorie in strutture sanitarie e luoghi di lavoro

Sembra ormai confermato lo stop all’obbligo di indossare la mascherina anti-Covid su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa previsto per il 30 settembre . Il provvedimento è il primo in scadenza tra quelli che riguardano le restrizioni introdotte per la pandemia. Secondo ambienti del Ministero della Salute non è prevista «nessuna proroga» alla norma. Togliere la mascherina sui trasporti, in questa fase, avendo una buona quota di vaccinati, dice il virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, «si può» restando però, sempre pronti a pianificare misure adattate a nuovi futuri scenari. Sempre al primo posto si conferma la necessità della vaccinazione soprattutto per i fragili anche se la situazione è molto diversa da quella dell’anno scorso. «Finite le elezioni, si pensi alla campagna vaccinale - dice l’infettivologo Matteo Bassetti - troppi fragili sono ancora senza quarta dose».