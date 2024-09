«Dai bagni al verde, parco Suardi trascurato». Comune a caccia dei fondi

I bagni «vintage» sporchi, il bar con l’ingresso sbarrato, la grande fontana spenta, il laghetto che spesso e volentieri dà problemi, con olezzi diffusi. Se si capita nella giornata sbagliata al parco Suardi, l’immagine non è proprio da cartolina. Polmone verde che dà respiro tra le battute vie San Giovanni e Battisti, è frequentato dai bergamaschi che ci vanno per fare due passi o portare i bimbi sui giochi. Interventi di manutenzione straordinaria sono stati messi in stand by dal Comune che sta cercando di recuperare i 4 milioni e mezzo preventivati per la riqualificazione totale dell’area verde e dei vicini orti di San Tomaso, un progetto abbozzato dalla precedente amministrazione e che l’attuale Giunta punta a portare a compimento. Intanto le segnalazioni e le polemiche sulle condizioni del parco (dai bagni al verde poco curato) avanzano, nelle discussioni «social» e in quelle vis-à-vis.

La risposta del Comune

L’intervento prevede l’eliminazione del marciapiede esterno creando un collegamento con la nuova piazza della Gamec Sulla questione interviene l’assessore al Verde Oriana Ruzzini: «L’auspicio è finanziare il bel progetto di riqualificazione del parco Suardi, maturato nell’ambito dell’operazione ex Cannossiane, a cui ha lavorato il collega Francesco Valesini (Riqualificazione urbana, ndr), mettendolo in campo al più presto. Non dovesse essere così, abbiamo già ricevuto proposte per l’apertura del bar e faremo in modo di aprirlo, per poi procedere quando possibile con la riqualificazione del parco». Una prima risposta potrebbe essere dunque la riapertura del bar che ha bisogno di un intervento di ristrutturazione, anche a livello impiantistico. Il restyling completo del parco prevede «il rifacimento dei vialetti, l’eliminazione del marciapiede esterno creando un collegamento con la nuova piazza della Gamec – ricorda Ruzzini –. Nei piani anche il rifacimento dei giochi e in generale un importante lavoro per rimodernarlo, renderlo più sicuro e utilizzabile, raddoppiando la sua superficie, con l’acquisizione degli orti». Rispetto alla scarsa pulizia dei bagni, l’assessore ricorda che «questa viene effettuata quotidianamente dalla cooperativa, purtroppo il senso civico manca. C’è anche il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, Aprica interviene prontamente». Dei ragionamenti sui servizi pubblici però c’è. Perché i bagni del parco Suardi non sono gli unici ad aver bisogno di essere rivisti: «Abbiamo aperto un tavolo di coordinamento con i Lavori pubblici – accenna Ruzzini –, per gestire meglio il tema dei bagni pubblici, non solo nei parchi».

Acqua e patrimonio verde