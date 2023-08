Dalla città fino alla montagna, il Ferragosto in Bergamasca - Foto e video

Dalle Mura alla Corsarola, la foto di rito in Piazza Vecchia. Vuota città bassa, ma i musei piacciono sempre così come una passeggiata verso Astini. C’è chi fa un tuffo in piscina e chi sceglie la grigliata in Maresana.



Piazza Vecchia

Ristoranti affollati

Un dettaglio di Santa Maria Maggiore

(Foto di Bedolis)

Anche la provincia è gettonatissima.

In Valcanale La tradizionale grigliata Spiazzi di Boario

In Val Seriana

Sono giorni da tutto esaurito in Alta Valle Seriana, con le principali mete turistiche prese d’assalto da turisti e visitatori provenienti prevalentemente da fuori provincia (milanesi e brianzoli tra i maggiori frequentatori dell’Alta Valle, ma anche stranieri). Un ponte lungo quello del 15 agosto, iniziato sabato e che si concluderà con la giornata di Ferragosto. Ma molti erano in valle già dall’inizio del mese, e diversi proprietari di seconde case ne approfitteranno per prolungare la permanenza ancora per qualche giorno.

Valcanale, la zona del laghetto

Valcanale Tra le aree maggiormente gettonate Valcanale di Ardesio, con le classiche grigliate al laghetto, ma anche escursioni al rifugio Alpe Corte o verso i molti sentieri che offre il territorio. Pienone anche a Castione della Presolana ed al monte Pora, ai piedi della Regina. Profumo di grigliate e pic-nic agli Spiazzi di Boario, sul territorio di Gromo, dove l’area degli impianti sciistici è stata presa d’assalto per godersi un po’ di relax nella natura.

C’è chi ha invece optato per un po’ di tintarella ed un bagno nel fiume Serio, scegliendo l’area del Coston Beach ed altre spiaggette presenti lungo il fiume.

Sempre gettonate anche le escursioni, per camminatori più esperti, verso i rifugi e le molte vette delle Prealpi Orobiche: tra i preferiti c’è il rifugio Curò a Valbondione.

Ottime presenze nei rifugi, come al Rifugio San Lucio di Clusone o alle baite di Monte Pora (Terme, Vereno, Pian de la Palù). Parchi pieni con gente sin dalle prime ore del mattino, come al parco Alpini di Castione. Griglie a ruba, nelle postazioni più gettonate vicino ai laghetti, è neri parchi, un classico di ogni ferragosto. Per chi vorrà godersi anche una passeggiata serale in centro storico a Clusone sarà possibile ammirare il videomapping dedicato al Cifrondi, dalle 21, sulla torre dell’Orologio.

Parco Biali a Monasterolo

Sul lago di Endine

Anticipato dalla grande festa del Mercatino di via Loj che il 14 ha riempito di persone il centro di Monasterolo, sul Lago d’Endine il Ferragosto ha portato parecchi visitatori. Le opzioni per passare una buona giornata non mancavano. Il tempo era bello, caldo, un po’ afoso. I bar e locali aperti, le spiaggette, le aree attrezzate per i pic nic, i pedalò e i percorsi pedonali (non ciclabili) lungo le rive del lago hanno assicurato un’ampia gamma di scelta ai vacanzieri. Parco Biali a Monasterolo, che col suo affaccio radente sull’acqua è uno dei luoghi più attrattivi del lago, è stata una delle mete più ambite. Già in mattinata era pieno di famiglie, bambini, giovani e anziani: alcuni facevano il bagno, altri prendevano il sole, altri ancora preparavano una grigliata. Lo stesso discorso vale per la zona della Casa del Pescatore in località Moj, quella del K-Beach a Endine, o a Spinone, in prossimità del restringimento del lago, altri punti caldi dello svago estivo.

Molti hanno sfruttato le passeggiate lungo la rive, un po’ ovunque lungo perimetro dell’Endine: il via vai era intenso e qualcuno ne ha anche approfittato per fare jogging. In acqua si vedevano pedalò, canoe e altre piccole imbarcazioni.

A Monasterolo

Il campo di girasoli a Monasterolo Con un certo anticipo su quanto pronosticato in partenza, nel nuovo campo solidale che si stende ai piedi del castello di Monasterolo, per la prima volta sono fioriti i girasoli. Gli artefici dell’iniziativa, l’imprenditore locale Walter Negrinelli, la proprietaria del terreno Silvia Belotti e Myriam Pesenti, la presidentessa dell’associazione Cuore di Donna di Casazza, aspettavano questo momento dallo scorso 3 giugno, il giorno delle semine dei fiori e del mais (la cui maturazione è attesa nel giro di qualche settimana). Per celebrare il traguardo, che dà il via alla seconda fase del progetto, l’apertura gratuita del campo al pubblico e la vendita dei girasoli – il cui ricavato andrà a finanziare le attività di screening e prevenzione del cancro al seno di Cuore di Donna – venerdì scorso è stata organizzata una vera e propria cerimonia d’inaugurazione.

In questa fase di avvio, un po’ sperimentale, i visitatori potranno accedere al campo sabato e domenica dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19. Agli stessi orari aprirà anche nella giornata di Ferragosto. Chi volesse portarsi a casa un girasole potrà farlo lasciando una piccola donazione, da perfezionare online: 3 euro per un fiore, 5 per due, 10 per cinque.

Parina Beach a Camerata

In Val Brembana

Ancora un assalto nel giorno di Ferragosto in Valle Brembana con lunghissime code di auto dalle prime gallerie di San Pellegrino fino a San Giovanni Bianco, con tempi di attraversamento di oltre mezzora. Affollate tutte le località turistiche principali della valle, San Pellegrino, Piazza Brembana, Serina, Oltre il Colle, Piazzatorre, Carona, Foppolo e Santa Brigida. Tanti i pic nic in riva ai torrenti e ai fiumi, come a Parina di Camerata Cornello, da sempre una delle mete più frequentate per barbecue, tuffi e notti in tenda. Grande attesa per lo spettacolo piromusicale della serata, alle 22, dal greto del fiume di San Pellegrino, in pieno centro cittadino.

