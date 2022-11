Dalle Valli al Sebino, turismo più inclusivo in vista della Capitale della Cultura

Valorizzare e incrementare l’attrattività, l’accessibilità e l’accoglienza per tutti: è tra le finalità del progetto Stai (Servizi per turismo accessibile e inclusivo) presentato oggi 7 novembre a Sale Marasino (Brescia) a bordo di un battello della società Navigazione Lago d’Iseo alla presenza del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli (fino al mese scorso assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia), dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, e diversi rappresentati degli enti e associazioni partecipanti a Stai.