Lunedì 18 Agosto 2025
Danneggiato il totem sull’opera di Cattelan
L’ATTO VANDALICO. Un atto vandalico ha danneggiato il totem informativo dell’opera «One» di Maurizio Cattelan, situata alla rotonda dei Mille a Bergamo, all’ingresso di via Cucchi.
Il pannello esplicativo presenta un ampio squarcio che ne compromette la leggibilità, impedendo ai cittadini e ai turisti di conoscere dettagli e significato dell’installazione. «Spero che questo gesto non sia collegato alle critiche di chi lamenta la decisione di organizzare questa installazione di Cattelan o chi sottolinea, con disappunto, la permanenza troppo lunga: sarebbe un gesto ignobile», ha commentato Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla Cultura.
«Spero che sia solo una ragazzata. Diversamente, se questo gesto nascondesse la volontà di arrecare un’offesa a una scelta culturale che la città ha fatto, sarei molto preoccupato per lo scarso senso civico e il poco rispetto anche dei soldi spesi. E della scelta di portare un’artista di fama internazionale con delle opere interessanti che, possono piacere o meno, sono innovative». Intanto Gamec fa sapere che «la sostituzione dei pannelli è in programma questa settimana».
