Danze, musica e costumi variopinti: il folklore anima la città con tante iniziative

Danze, musica, costumi colorati e variopinti: sabato 29 ottobre, Bergamo si è riempita di allegria. E l’atmosfera continua anche per tutta domenica 30 ottobre: infatti, per la quarta edizione della Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari, la Federazione italiana tradizioni popolari e il Ducato di Piazza Pontida hanno organizzato due giorni di iniziative. Dopo il festival internazionale del folklore, promosso in estate dal Ducato, l’appuntamento di questo weekend sancisce il ritorno alle grandi manifestazioni di piazza all’insegna delle tradizioni popolari dopo due anni di pandemia, che hanno allontanato molti volontari dalle associazioni. Si esibiranno a Bergamo 43 gruppi folkloristici; sabato oltre alle danze e a una sfilata, è stato organizzato anche un mercatino delle tradizioni allestito dalle Proloco nel cortile della Provincia.