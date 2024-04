Denunciato ciclista ubriaco, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti

Negli ultimi sette giorni la Polizia Locale di Bergamo ha elevato 13 multe per eccesso di velocità e 8 sanzioni per mancate revisioni. Giovedì, in occasione della partita contro il Liverpool, 46 sanzioni per divieto di sosta nell’area dello stadio.

Il lavoro di controllo sull’utilizzo del cellulare alla guida ha portato ha comminare 18 sanzioni negli ultimi 7 giorni. Sette, infine, le multe ai conducenti di moto e motocicli per irregolarità funzionali, la maggior parte per scarichi non omologati.

Sempre lo scorso 16 aprile, la Polizia Locale ha denunciato un ciclista perché pedalava in strada in stato di ebbrezza: alla prova dell’etilometro sono risultati valori superiori a 2g/l. Sempre grazie alla prova dell’etilometro gli agenti hanno fermato il conducente di un veicolo lo scorso 19 aprile ed è stato sanzionato un giovane si 22 anni, che era stato molesto con alcune ragazze fuori da un locale di viale Vittorio Emanuele. Al giovane è stato notificato un provvedimento di daspo urbano.