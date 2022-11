Dipendenti pubblici sempre più «anziani» Quota 103, rischio mini-esodo nella sanità

La traiettoria è quella di crescita degli organici, di rinforzo per alcuni settori storicamente in difficoltà . Sul futuro, invece, inciderà la riforma delle pensioni. Qual è, oggi, l’identikit della pubblica amministrazione? Il punto di partenza è nei numeri: sono 45.370 i lavoratori pubblici in Bergamasca (più precisamente, si tratta di coloro che ci hanno lavorato nel corso dell’anno), secondo gli ultimi dati dell’Inps che fotografano il 2021, con un incremento dell’1,47% rispetto ai 44.714 lavoratori pubblici del 2020. In valore assoluto, nel giro di dodici mesi gli organici della pubblica amministrazione – nei suoi molteplici comparti – si sono ampliati di 656 unità. È diminuita però la retribuzione media, scesa a 29.124 euro annui (lordi), in contrazione dello 0,61% rispetto all’anno precedente; tradotto in concreto, la retribuzione annua s’è limata al ribasso di circa 180 euro.