Disabilità, un calendario fitto di eventi per la Giornata internazionale del 3 dicembre

Cresce l’attenzione del Comune di Bergamo nei confronti delle persone con disabilità; un impegno che si rinnova, ampliandosi, anno dopo anno, sia in termini di adulti presi in carico dai servizi, che nel lavoro di consolidamento del «Tavolo delle disabilità», una sorta di coordinamento attivo dal 2019, al quale prendono parte una ventina tra enti e associazioni che operano sul territorio, tra cui il neonato Ufficio pastorale per le persone con disabilità, istituito a fine estate dal Vescovo Francesco Beschi. I dati sono stati diramati ieri nel corso della presentazione delle iniziative che saranno promosse attorno alla Giornata internazionale del 3 dicembre dedicata ai diritti delle persone con disabilità. Attualmente sono 503 le persone adulte in carico ai servizi del Comune di Bergamo (erano 414 nel 2022). Ottantacinque di loro, con disabilità complesse, sono presenti nei servizi socio assistenziali e socio educativi diurni (i centri diurni disabili e i centri socio educativi); altre 150 persone sono inserite in progetti socio occupazionali, nei laboratori delle autonomie, nel progetto «Senzacca» per il tempo libero e in contesti di «residenzialità leggera», mentre 61 si trovano nelle strutture residenziali sparse in città e in provincia (quelle che restano sono seguite da altri servizi di sostegno all’esterno delle strutture).