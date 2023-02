Dispensa Sociale e Ortomercato, salvate dallo spreco 114 tonnellate di cibo

La Dispensa Sociale di Bergamo – progetto di economia circolare coordinato dalla cooperativa Namasté e che si avvale della collaborazione dei volontari di «Ridò» – ha «salvato» dallo spreco 114mila chilogrammi di cibo (114 tonnellate) sui 120mila raccolti nel 2022. Il bilancio dell’attività – e si parla solo di una delle diverse realtà sorte nella Bergamasca sul tema della solidarietà alimentare – è in crescita (+117% in 4 anni), a testimonianza di un’aumentata sensibilità del territorio. Il report è stato diffuso per la Giornata contro lo spreco alimentare, che si celebra domenica 5 febbraio.