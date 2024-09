Dispersa sul ghiacciaio dell’Adamello: salva un’alpinista di Bergamo

Si è concluso intorno alle 23.30 di giovedì sera (19 settembre) un intervento di ricerca per due alpinisti dispersi sul ghiacciaio dell’Adamello. I due, un uomo di Tione del 1976 e una donna di Bergamo del 1973, sono stati trovati in buone condizioni di salute, sebbene in difficoltà a causa del freddo e del buio, a un’altitudine di circa 2.700 metri.

Le ricerche nella notte

Il gestore del rifugio Mandrone, membro del soccorso, ha avvistato luci in movimento sul ghiacciaio e si è diretto verso di esse, trovando solo due dei quattro alpinisti, che avevano deciso di tornare indietro. L’elicottero, equipaggiato con visori notturni, ha successivamente individuato tracce sulla neve che conducevano verso la cresta dell’Adamello. I soccorritori, seguendo queste tracce, hanno raggiunto i dispersi, imbarcandoli in hovering e trasferendoli al rifugio Mandrone per controlli sanitari. I due alpinisti, illesi ma infreddoliti, non hanno necessitato di ricovero.