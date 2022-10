Dispersione scolastica, arrivano 7,4 milioni: ecco gli istituti bergamaschi finanziati

Quasi 7 milioni e 400mila euro per progetti per l’orientamento e contro la dispersione scolastica. È l’ultimo finanziamento (in ordine di tempo) per la scuola bergamasca, che dagli stanziamenti per il Pnrr si porta a casa un bel gruzzolo da investire in progetti per invertire il fenomeno della dispersione. In particolare, i fondi che arriveranno nelle 52 scuole orobiche che hanno ottenuto il finanziamento, serviranno al potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione a coloro che presentano fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo preventivo dell’insuccesso scolastico.