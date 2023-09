Disturbi alimentari, aumento del 40%: al via un corso all’Università di Bergamo

Hanno preso il via oggi, venerdì 15 settembre, le lezioni del Corso di perfezionamento in «Diagnosi e cura dei disturbi alimentari: interventi multiprofessionali», il primo del suo genere a livello regionale, erogato dalla SdM – Scuola di alta formazione dell’Università degli studi di Bergamo, nato dalla collaborazione con Asst Bergamo Est e con il coinvolgimento di esperti delle realtà sanitarie e sociosanitarie del territorio bergamasco e lombardo, in una importante prospettiva di rete e di raccordo con i bisogni emergenti.

Aumento del 40% delle patologie

Quello dei disturbi alimentari è un problema che riguarda sempre più persone, con una maggiore incidenza nei più giovani. Dal 2019 ad oggi è stato registrato un aumento del 40% delle patologie, secondo i dati del progetto «Piattaforma per il contrasto alla malnutrizione in tutte le sue forme (triplo burden: malnutrizione per difetto, per eccesso e da micronutrienti)», finanziato dal Ministero della Salute. E spesso, in molte regioni italiane, risulta difficile accedere alle cure, con gravi conseguenze per la prognosi. Diventa perciò sempre più necessario porre la giusta attenzione per conoscere e comprendere i comportamenti alimentari e i disturbi connessi, per affrontarli al meglio dal punto di vista clinico e d’intervento.