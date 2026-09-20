Domenica con la Millegradini: in 11mila tra natura e arte - Foto e video, manda il tuo scatto

Una domenica tinta di viola. È quella dell’edizione 2026 della «Millegradini», che alle 9 ha visto una marea viola partire da piazzetta Don Spada, davanti alla sede de «L’Eco di Bergamo», per poi riversarsi verso il centro città e Città Alta. Con la caratteristica maglia viola e un outfit sportivo, gli iscritti alla sedicesima edizione hanno dato vita alla camminata che unisce sport e scoperta del patrimonio culturale cittadino.

Sono circa 11 mila gli iscritti a questa edizione. «Siamo pienamente soddisfatti – commenta Mauro Orrieri, presidente di Steel Triathlon –. Ringraziamo l’Amministrazione e le società del trasporto pubblico, Atb e Teb, che hanno messo a disposizione i mezzi, tra cui anche la nuova E-Brt, per raggiungere gratuitamente i luoghi culturali della manifestazione. E tutti gli sponsor che ci sostengono, tra cui anche la new entry Conad».

Sono stati circa 70 i luoghi aderenti all’iniziativa, con Città Alta e i grandi «classici» tra le mete più frequentate: dall’Orto Botanico al Museo civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», fino ai teatri cittadini, il Donizetti e il Sociale. Diverse anche le novità di quest’anno, con l’apertura al pubblico della chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, del Tempio dei Caduti di Sudorno, della Casa dell’Arciprete e del Museo Matris Domini.

Alla partenza con l’assessora Messina

(Foto di Bedolis) A spasso pr la Millegradini

(Foto di Bedolis) A spasso pr la Millegradini

(Foto di Bedolis)

Alla Millegradini

(Foto di Bedolis) Alla Millegradini

(Foto di Bedolis) Alla Millegradini

(Foto di Bedolis)

Il serpentone viola attraversa Bergamo

Al Bernareggi per la Millegradini

(Foto di Bedolis) Accanto ai percorsi tradizionali è tornata anche la «Zerogradini», il percorso senza barriere pensato per rendere la manifestazione accessibile a chi incontra maggiori difficoltà negli spostamenti. Persone con disabilità motoria, anziani, donne in gravidanza e famiglie con bambini piccoli hanno potuto raggiungere Città Alta attraverso un itinerario studiato per superare dislivelli e ostacoli, con un servizio di mobilità assistita attraverso navette a chiamata.

«È un progetto che continua a crescere – sottolinea Marco Sala, referente della “Zero Gradini” –. Quest’anno erano presenti 54 enti dislocati lungo il percorso della manifestazione per presentare i loro progetti, coinvolgendo complessivamente 602 persone impegnate nello staff. Il risultato della tredicesima edizione della “Zerogradini” è la testimonianza della ricchezza e del valore prezioso delle politiche sociali e territoriali a Bergamo».

Il successo della manifestazione è cominciato già con la giornata di sabato 19 settembre, con la «Millegradini for Kids» al Sentierone, dedicata ai più piccoli con due percorsi distinti per le fasce d’età dai 4 ai 7 anni e dagli 8 ai 10 anni. In serata spazio invece ai runner con il «Gran Premio Millegradini» e la «Bergamo City Trail Millegradini».

«È una grande soddisfazione per quanto riguarda l’organizzazione – commenta Mario Pirotta, il presidente di Runners Bergamo –. La giornata si è aperta con la gara dei bambini, con circa 60 partecipanti. Poi in serata sono partite le gare competitive, con circa 130 partenti per l’individuale e 100 coppie a seguire a cronometro».

A spasso pr la Millegradini

(Foto di Bedolis) A spasso pr la Millegradini

(Foto di Bedolis) A spasso pr la Millegradini

(Foto di Bedolis)

Alla partenza della Millegradini

(Foto di Bedolis)

Gli studenti diventano guide e ciceroni

Tra gli elementi che rendono la «Millegradini» un appuntamento particolare c’è anche il coinvolgimento degli studenti di alcune scuole superiori, chiamati a svolgere il ruolo di guide e ciceroni nei luoghi culturali aderenti. Giovani appassionati e preparati hanno accompagnato i visitatori tra cortili, chiese e palazzi, offrendo spiegazioni, curiosità e racconti capaci di trasformare le diverse tappe in esperienze vive e coinvolgenti. La loro presenza rappresenta un’opportunità di crescita e di partecipazione alla vita culturale della città. Attraverso l’esperienza sul campo, i ragazzi imparano a conoscere e valorizzare il patrimonio bergamasco, affinano la capacità di parlare in pubblico, gestire gruppi, rispondere alle domande e adattarsi a interlocutori diversi. La «Millegradini» diventa così anche un laboratorio di competenze trasversali, nel quale gli studenti possono sperimentare responsabilità e autonomia.

Alla partenza della Millegradini

(Foto di Bedolis) Le scuole cittadine che hanno partecipato sono: Liceo Linguistico Statale Giovanni Falcone, Liceo Classico Statale Paolo Sarpi, Istituto Tecnico Statale Giacomo Quarenghi, Seminario Vescovile Giovanni XXIII, Liceo Artistico Giacomo e Pio Manzù, Istituto Comprensivo Eugenio Donadoni, Scuola Secondaria di primo grado Bernardo Tasso, Scuola dell’Infanzia “Centro per la Famiglia” Città Alta.

Un ricordo da portare a casa