Domenica delle Palme, il Vescovo: «L’amore di Dio non ci lascia al vuoto del male»

«La Croce è rappresentativa di ogni sofferenza umana e dolore, di cui il mondo attuale riempie i nostro occhi. Solo l’amore di Dio non ci abbandona al vuoto della morte, del peccato, del male»: queste le parole del Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, nell’omelia in Cattedrale nella Domenica delle Palme. La cerimonia di domenica 29 marzo è stata seguita dalla tradizionale processione per le vie di Città Alta con i rami d’ulivo dopo la benedizione.

«C’è un segno in ogni angolo di strada, in ogni chiesa, in molte case che racchiude, condensa il significato della Passione, ascoltato oggi - ha spiegato monsignor Beschi -. Sono pagine molto ampie, cuore di tutti i Vangeli. Il Crocefisso è il segno verso cui orientiamo lo sguardo, anche se siamo assorbiti dall’intensità delle nostre vite. La Croce è rappresentativa di ogni sofferenza umana e dolore, di cui il mondo attuale riempie i nostro occhi. Solo l’amore di Dio non ci abbandona al vuoto della morte, del peccato, del male. Il potere del male è stato distrutto dall’interno».

Il vescovo ha impartito la benedizione dell’amore che scaturisce Dalla Croce,«primizia della benedizione pasquale» con l’auspicio che raggiunga il cuore e invitando I fedeli a portarla «alle persone lontane, anche sole, dimenticate, arrabbiate». Al termine della Messa il vescovo si è recato in episcopio con i seminaristi e le loro famiglie per il «lancio» delle caramelle, tradizione introdotta dal vescovo Roberto Amadei.

Le celebrazioni per la Settimana Santa

Il calendario delle celebrazioni proseguirà il 2 aprile, Giovedì Santo, giorno che segna l’inizio del Triduo pasquale. Ricorrenza in cui si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Il primo momento si terrà in Cattedrale, dove alle 9,30 monsignor Beschi celebrerà la Messa del Crisma. Sempre in Sant’Alessandro, alle 21, è in programma la Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi.

La processione per le vie di Città Alta con i rami d’ulivo nella Domenica delle Palme Si arriva quindi al Venerdì Santo, data in cui si ricorda la passione e morte di Gesù Cristo in croce. Le celebrazioni cominceranno alle 8.45, quando il Vescovo celebrerà la Liturgia delle Ore in Cattedrale. E alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiederà la celebrazione della Passione del Signore. La vigilia di Pasqua, sabato 4 aprile, alle 8.45 in Cattedrale si terrà la Liturgia delle Ore. Mentre in serata, alle 21, il Vescovo celebrerà la Messa solenne della Veglia pasquale.