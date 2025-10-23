Donato all’ospedale Papa Giovanni il software per immagini diagnostiche 3D

Grazie a una donazione dell’associazione «Amici della Pediatria», con il contributo dell’impresa Fratelli Ghilardi e dell’associazione «We Parents della Bilingual British School», l’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è dotato di un software di ultima generazione per la ricostruzione tridimensionale delle immagini diagnostiche .

Lo strumento è stato destinato all’Unità di epatologia e gastroenterologia pediatrica e dei trapianti e gestito in collaborazione con la Chirurgia 3 - trapianti addominali ed è già operativo nell’attività di trapianto di fegato sui bambini.