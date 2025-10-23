Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 23 Ottobre 2025
Donato all’ospedale Papa Giovanni il software per immagini diagnostiche 3D
SOLIDARIETÀ. Il macchinario «aumenta precisione e diminuisce complicanze». Il grazie all’Associazione Amici delle Pediatria.
Bergamo
Grazie a una donazione dell’associazione «Amici della Pediatria», con il contributo dell’impresa Fratelli Ghilardi e dell’associazione «We Parents della Bilingual British School», l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è dotato di un software di ultima generazione per la ricostruzione tridimensionale delle immagini diagnostiche.
Lo strumento è stato destinato all’Unità di epatologia e gastroenterologia pediatrica e dei trapianti e gestito in collaborazione con la Chirurgia 3 - trapianti addominali ed è già operativo nell’attività di trapianto di fegato sui bambini.
Che cosa fa il nuovo strumento
Grazie a un algoritmo di IA, il software permette di ricostruire in 3D organi e strutture anatomiche, supportando i medici nella pianificazione pre-operatoria, guidando il chirurgo durante l’intervento e consentendo la verifica post-operatoria dei risultati. Grazie a un lavoro multidisciplinare delle équipe coinvolte nello studio dei singoli casi, questa tecnologia aumenta la sicurezza e la precisione in sala operatoria e favorisce una ripresa con minor rischio di complicanze.
Il software è stato presentato ufficialmente in una sala della direzione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII alla presenza dei donatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA