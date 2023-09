Dopo 28 anni di abbandono, nel Centro Servizi la nuova sede Aprica

Abbandonato 28 anni fa

Demolizione e trasformazione

Qui, infatti, è destinata a insediarsi la futura sede di A2A e Aprica a Bergamo, un’operazione complessa e integrata che punta non solo a trasferire in loco le sedi di via Moroni (che sarà interessata dalla trasformazione del parco Ovest 2), di via Suardi e Codussi, ma anche a realizzare la seconda piazzola ecologica della città (per la quale il Comune e Aprica hanno chiesto finanziamento nell’ambito del PNRR) dopo quella di via Goltara, non più sufficiente a soddisfare le esigenze del capoluogo.

Le opere pubbliche collegate

La convenzione quadro prevede anche importanti contropartite pubbliche legate alla realizzazione dell’intervento, per un valore di molto superiore agli oneri tabellari dovuti, fortemente richieste dai sindaci dei due Comuni di Azzano e di Orio. Si tratta soprattutto di miglioramenti viabilistici, come la realizzazione di una nuova rotatoria in Comune di Bergamo all’incrocio tra Via Zanica, Via Campagnola e via de Saussure; la realizzazione di nuova rotatoria lungo la strada comunale Cremasca – in accesso all’area, poco distante dal distributore di gas metano e autolavaggio - con realizzazione di tutte le opere accessorie finalizzate alla fruizione della rotatoria (es. l’adeguamento del ponte sul Torrente Morla); la messa in opera di interventi finalizzati alla definitiva trasformazione della Via Portico nel Comune di Orio al Serio in un tracciato a senso unico in direzione Orio al Serio; la realizzazione di un tratto di pista ciclabile e, infine, la realizzazione di tutte le opere viabilistiche interne al comparto che andranno a formare un anello utile a migliorare la circolazione dell’intero ambito in previsione dei nuovi insediamenti.