Dopo 34 anni chiude la Cicogna. Ha vestito generazioni di bimbi

Un via vai continuo di passeggini ha segnato la prima giornata di svendita totale per cessata attività da «Cicogna», lo storico negozio di abbigliamento per bambini in via Sant’Orsola. L’attività è stata aperta più di sei decenni or sono dalla famiglia Mussi, mentre dal 1990 la proprietà è passata a Bruna Balini che ha tramandato a sua volta il lavoro alla figlia Sara Gelfi.

«Sono cresciuta in negozio e ho imparato il mestiere da mia mamma. Sono giornate difficili, perché mi dispiace tantissimo chiudere l’attività, ma è una scelta di vita per godermi la famiglia e i miei nipotini – confida la titolare –. In tutti questi 34 anni abbiamo vestito generazioni con i nostri capi esclusivi di abbigliamento, particolarmente richiesti per eventi e cerimonie. Sono veramente molti i momenti da ricordare, così come l’affetto di tutti i nostri clienti, che ringrazio tantissimo per la vicinanza che ci stanno dimostrando anche in queste ore».

Da «Cicogna» in passato sono sbarcati personaggi del jet set, calciatori famosi, oltre a reali e sceicchi che riservavano tutto il negozio, in modo da poter fare acquisti in totale privacy. «Nel tempo gli acquisti si sono ridotti – fa notare Sara Gelfi –. Non si fa più il cambio armadio, la gente guarda sempre meno alla qualità, mentre diventa prioritario il prezzo basso, particolarmente concorrenziale con i siti di e-commerce, tanto che stiamo assistendo a una sorta di take away anche per i vestiti».