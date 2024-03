Dopo l’attentato a Mosca misure di sicurezza rinforzate anche a Bergamo

Dopo l’attentato a Mosca si alzano in tutta Italia le misure di sicurezza contro il terrorismo, Bergamo compresa. Nella mattinata di martedì 26 marzo il Prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i responsabili provinciali delle forze dell’ordine, ha disposto l’innalzamento al massimo livello delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione di tutti gli obiettivi a rischio.