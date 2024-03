Più sicurezza per i commercianti: firmato il protocollo «video allarme-rapina»

Nella mattinata di martedì 26 marzo il Prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, e i presidenti di Confcommercio-Imprese per l’Italia di Bergamo e di Confesercenti Bergamo hanno sottoscritto il «Protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza video-allarme antirapina».

I firmatari del protocollo di sicurezza in Prefettura il 26 marzo 2024

Il sistema di video-allarme antirapina interagirà con le sale operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, anche nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Il Prefetto ha sottolineato come il protocollo odierno rappresenti il presupposto per garantire i principi della libertà di impresa nonché per contribuire ad un sano sviluppo del mercato, volto al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta e competitiva.