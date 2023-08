«Dopo le risse, controlli in centro, a Orio e nelle stazioni» - Il video

E in più, un’azione di monitoraggio nelle stazioni di Bergamo e Treviglio per capire quando e come si spostano i gruppi di giovani – per lo più italiani di seconda generazione, come spiega il prefetto Giuseppe Forlenza - che domenica 20 agosto hanno imperversato per il centro città scatenando risse. È la soluzione che è emersa dopo una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi stamattina 25 agosto in prefettura, cui ha partecipato anche il vice sindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Sergio Gandi, e il vicecomandante della Polizia Locale di Bergamo, Antonio Bettoni.