Indagini sulla rissa, al vaglio le telecamere. Sette denunciati e tre feriti, il raduno partito dai social

Proseguono le indagini della Questura sulla maxi rissa tra adolescenti scoppiata domenica 20 agosto in centro città. Al momento sarebbero 7 i denunciati per rissa aggravata: 4 minorenni e 3 maggiorenni, residenti in vari paesi della provincia. Tra loro anche tre ragazzi che hanno riportato escoriazioni, tagli alle mani e contusioni.

Sulla vicenda si interroga il territorio - dal mondo politico alle forze dell’ordine ai singoli cittadini - e interviene anche il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia: «La rissa ha coinvolto circa 150 adolescenti di nazionalità diverse che si sono affrontati con bastoni, catene e coltelli. Si sono radunati dapprima ai Propilei di Porta Nuova per poi proseguire in stazione». Pare esserci un collegamento tra gli episodi di rivendicazione già avvenuti nella giornata di sabato al centro commerciale Oriocenter di Orio al Serio e quelli in centro: «Il raduno ha trovato massima divulgazione, e pertanto adesione, attraverso l’utilizzo dei social network (Tik-Tok – Telegram etc..) che consentono una comunicazione immediata tra i giovani. Il fenomeno, diffuso soprattutto nel Nord Italia, vede la Lombardia, quale regione con la maggiore influenza di gruppi giovanili di origine straniere, ad affrontare un problema molto serio che sta aumentando a vista d’occhio e che sembra che nessuno stia prendendo seriamente in considerazione» scrivono i sindacati. La rissa di domenica denota un «fenomeno di deriva sociale che può sfociare in efferate azioni criminali, soprattutto in luoghi come la stazione autolinee e piazzale Marconi» spiega il sindacato mentre si sta ricostruendo la vicenda.

La rissa: la ricostruzione