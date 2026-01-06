Dopo un anno di lavori lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo

È scattato il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo sottopasso della stazione di Bergamo, nell’ultimo anno sostituito dall’attraversamento a raso che ha garantito il collegamento ciclopedonale diretto tra via Gavazzeni (asse con diverse scuole) e piazzale Marconi (porta d’accesso al centro), soprattutto a beneficio degli studenti e dei pendolari, ma non solo. Chiuso dal gennaio del 2025, per i lavori di ricostruzione, il tunnel tornerà fruibile «a partire da lunedì 12 gennaio», come reso noto da Rfi, Rete ferroviaria italiana. Il ripristino del passaggio sotterraneo, che inizialmente era stato annunciato entro fine dicembre, segna un significativo passaggio nel maxi progetto di trasformazione della stazione e dà il là alla transizione verso un hub moderno e intermodale.

In futuro il tunnel servirà come collegamento interno allo scalo tra i vari binari

Il passaggio a raso che sostituiva il sottopasso della stazione di Bergamo

(Foto di Bedolis) In una prima fase, il sottopasso continuerà a «ricucire» le zone a nord e sud dello scalo. Ma il suo futuro non sarà più di connessione urbana bensì di passaggio tra i diversi marciapiedi ferroviari. Servirà infatti come collegamento interno alla stazione ferroviaria ora in fase di rinnovamento, attraverso un piano con investimenti da 100 milioni di euro e lavori a cura del raggruppamento di imprese formato da Vitali Spa e Francesco Comune Costruzioni, su incarico di Rfi. Nel 2026 sono infatti in programma i lavori per opere in elevazione del nuovo hub ferroviario, con ponti di scavalco dei binari ed un ulteriore «landbridge» che ricucirà il tessuto urbano cittadino con il progetto di Porta Sud.

I lavori nell’area della stazione a Bergamo

(Foto di Bedolis)

Apertura comunicata alla Prefettura