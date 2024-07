Dote scuola, aiuto di 223 euro per 125.475 studenti lombardi

Un sostegno agli studenti superiori e alle loro famiglie. La Regione Lombardia ha approvato oggi, 16 luglio, il decreto che elenca i beneficiari della Dote scuola-Componente materiale didattico per l’anno 2024/2025 e delle borse di studio statali per l’anno scolastico 2023/2024, in anticipo rispetto alla consueta scadenza di settembre.

I dettagli

Nel dettaglio saranno 125.475 gli studenti lombardi che riceveranno il contributo da 223 euro per l’acquisto di libri e materiali didattici: per far fronte a questa misura la Regione ha stanziato 15 milioni di euro, che si aggiungono ai 12 milioni di euro di risorse statali; da ieri è cominciato l’invio delle comunicazioni sull’esito della domanda, dal 25 luglio è prevista l’erogazione del contributo (da utilizzare entro gennaio 2025).Sono invece 19.523 gli studenti delle scuole superiori lombarde che riceveranno la borsa di studio statale, erogata dal ministero dell’Istruzione, per un valore di 223 euro a testa. Per entrambe le misure il tetto Isee era fissato a 15.748 euro. «Il nostro impegno come Regione – commenta Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro – è guidato dalla volontà di supportare le famiglie lombarde».

Le tempistiche