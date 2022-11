Dote Scuola - Merito, da martedì 29 novembre al via le domande

Approvati da Regione Lombardia i decreti per la presentazione delle domande di contributo per Dote Scuola - componente Buono scuola per l’anno scolastico 2022/2023 e Dote Scuola - componente Merito per l’a.s. 2021/2022. I contributi sono finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di Istruzione . «La libera scelta dei percorsi scolastici e pari opportunità formative per i nostri studenti - ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala - è una priorità di Regione Lombardia. Con queste misure intendiamo anche combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico, assicurando l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione e della formazione, e sostenere il merito dei nostri ragazzi».