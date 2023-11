Droga dall’Olanda e Albania, corrieri anche a Bergamo: 19 arresti e 65 indagati

La Guardia di Finanza di Padova e il Servizio di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) ha dato esecuzione nella giornata di giovedì 16 novembre a due ordinanze di custodia cautelare emessi dal Gip di Venezia su richiesta della Procura distrettuale, nei confronti di 19 indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacent i. Sono oltre 100 gli agenti impegnati nel blitz , con perquisizioni nelle province di Treviso, Venezia, Monza Brianza e Ravenna.

Un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, composta da cittadini italiani e albanesi, con il sequestro di cocaina, eroina, hashish e marijuana per un valore di oltre 34 milioni di euro, più un milione in contanti, è stata sgominata dalla Guardia di Finanza, al termine di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia economica di Padova e dello Scico, coordinati dalla procura distrettuale di Venezia.

In un blitz avvenuto stamani sono stati arrestati 19 indagati, di cui 14 sono finiti in carcere e 5 - uno residente in Germania - agli arresti domiciliari. Durante le indagini sono state arrestate in flagranza altre 17 persone, ritenute «corrieri» della droga, nel Nordest e lungo la dorsale adriatica, da Bergamo a Bologna a Udine, da ancona ad Arezzo fino a Bari. Altre perquisizioni sono state svolte a Treviso, Venezia, Monza Brianza e Ravenna. In tutto sono 65 gli indagati a vario titolo. La droga giungeva dall’Olanda, attraverso la Germania, e dall’Albania, fino al territorio nazionale. A capo del sodalizio, secondo gli investigatori, un cittadino albanese residente a Ponte di Piave (Treviso).