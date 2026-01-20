Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026

Droga, smantellata rete criminale internazionale: arresti anche a Bergamo

NARCOTRAFFICO. In corso una vasta operazione di polizia con epicentro a Reggio Emilia.

Bergamo

Un’organizzazione criminale di matrice albanese dedita al narcotraffico è stata smantellata dalla polizia di Regio Emilia, che dalle prime luci dell’alba sta dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove persone indagate per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli arresti e le perquisizioni , oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania, «grazie ad un eccellente coordinamento operativo con le autorità di polizia straniere ed in particolare con il Dipartimento della Polizia Criminale albanese», come sottolinea una nota della polizia.

Bergamo
Bologna
Giustizia, Criminalità
Criminalità Organizzata
Criminalità
Forze Ordine
Politica
politica interna
Direzione Distrettuale Antimafia