Due campate per 80 metri, ecco la nuova passerella di via delle Valli: guarda il video

Due campate per una passerella lunga in tutto 80 metri. È stato posato nella tarda serata di mercoledì 15 febbraio il tratto di pista ciclopedonale che attraversa la via delle Valli nei pressi del rondò. L’opera, realizzata dalla ditta Milesi Sergio, collegherà la nuova bretella che parte dalla rotonda di via Serassi fino a via Gleno. La passerella, del valore di circa un milione mezzo di euro, rientra nelle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti per Chorus Life, la cui realizzazione è affidata al Gruppo Costim.