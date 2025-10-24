A4, tre incidenti: morto un uomo, chiuso il tratto Grumello-Seriate. Risolte le code da e verso Milano

Tre incidenti sull’autostrada A4 stanno causando code e rallentamenti. Un uomo ha perso la vita nel tratto tra Grumello e Seriate, in direzione Bergamo.

L’incidente verso Milano

Il primo incidente, che ha coinvolto due auto, intorno alle 17,30 tra Capriate e Trezzo, in direzione Milano. Nessun ferito in gravi condizioni e traffico risolto, dopo che si sono registrati rallentamenti fino a 8 chilometri. Alle 19,30 un nuovo incidente ha coinvolto un mezzo pesante sullo stesso tratto, ma nella direzione opposta, tra Capriate e Dalmine, all’altezza del casello di Trezzo: code ormai in smaltimento, anche in questo caso nessun ferito in gravi condizioni.

L’incidente tra Brescia e Bergamo