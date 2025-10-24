Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 24 Ottobre 2025
A4, tre incidenti: morto un uomo, chiuso il tratto Grumello-Seriate. Risolte le code da e verso Milano
VIABILITÀ. Grave lo schianto nel tratto tra Brescia e Bergamo, intorno alle 18,20 di venerdì 24 ottobre.
Bergamo
Tre incidenti sull’autostrada A4 stanno causando code e rallentamenti. Un uomo ha perso la vita nel tratto tra Grumello e Seriate, in direzione Bergamo.
L’incidente verso Milano
Il primo incidente, che ha coinvolto due auto, intorno alle 17,30 tra Capriate e Trezzo, in direzione Milano. Nessun ferito in gravi condizioni e traffico risolto, dopo che si sono registrati rallentamenti fino a 8 chilometri. Alle 19,30 un nuovo incidente ha coinvolto un mezzo pesante sullo stesso tratto, ma nella direzione opposta, tra Capriate e Dalmine, all’altezza del casello di Trezzo: code ormai in smaltimento, anche in questo caso nessun ferito in gravi condizioni.
L’incidente tra Brescia e Bergamo
L’incidente più grave alle 18,20, tra Grumello e Seriate, in direzione Bergamo. Un uomo è deceduto. Circa 5 i chilometri di coda, in aumento. Il traffico defluisce su una sola corsia e il casello di Grumello è stato chiuso in entrata, in entrambe le direzioni. Chi viaggia in direzione di Milano, può uscire a Ponte Oglio e fare rientro dalla stazione di Seriate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, consigliamo di percorrere la A35 Brebemi per poi prendere la A58 Tangenziale est esterna di Milano.
