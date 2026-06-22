e-BRT, al via le prime prove su strada: test fino al 26 giugno sul tracciato Bergamo-Dalmine-Verdellino

Prove su strada

La prima fase delle verifiche riguarda le prove su strada, con controlli dedicati alla geometria del percorso e alla capacità di manovra del mezzo nelle condizioni reali di esercizio. Si tratta di un passaggio tecnico necessario per verificare progressivamente il corretto funzionamento del sistema e raccogliere dati utili alle successive fasi di collaudo.

Dal parcheggio di interscambio di via Gorizia sarà possibile raggiungere il capolinea di Bergamo in 11 minuti; dalla sede universitaria di via dei Caniana si potrà arrivare al polo universitario di Dalmine in 17 minuti e al capolinea di Bergamo in 4 minuti

I test sugli impianti semaforici

«Le grandi trasformazioni della mobilità urbana richiedono inevitabilmente un periodo di adattamento alla nuova viabilità. Le esperienze maturate in numerose città europee mostrano come l’introduzione di sistemi di trasporto pubblico ad alta capacità o la riorganizzazione dello spazio stradale siano spesso accompagnate, nelle fasi iniziali, da criticità temporanee legate ai cantieri e alla riorganizzazione dei flussi. Una volta completate le opere e stabilizzate le nuove abitudini di mobilità, tali interventi hanno contribuito a una maggiore efficienza complessiva del sistema di trasporto», dichiara Liliana Donato, direttore generale di Atb Mobilità e Rup dell’opera.