Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 22 Giugno 2026

e-BRT, al via le prime prove su strada: test fino al 26 giugno sul tracciato Bergamo-Dalmine-Verdellino

IL CANTIERE. Da lunedì 22 giugno iniziano le verifiche dinamiche del nuovo sistema di trasporto rapido. Controlli sulla geometria del percorso, sulla manovrabilità dei mezzi e, in una seconda fase, sugli impianti semaforici con priorità al trasporto pubblico.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
e-BRT, al via le prime prove su strada: test fino al 26 giugno sul tracciato Bergamo-Dalmine-Verdellino
I nuovi mezzi dell’e-BRT

Bergamo

Prendono il via lunedì 22 giugno le prime prove dinamiche dell’e-BRT Bergamo-Dalmine-Verdellino, il nuovo sistema di trasporto rapido elettrico destinato a collegare alcuni dei principali poli urbani, universitari e produttivi dell’area bergamasca. Le attività di test proseguiranno fino al 26 giugno lungo il tracciato dell’infrastruttura.

Prove su strada

La prima fase delle verifiche riguarda le prove su strada, con controlli dedicati alla geometria del percorso e alla capacità di manovra del mezzo nelle condizioni reali di esercizio. Si tratta di un passaggio tecnico necessario per verificare progressivamente il corretto funzionamento del sistema e raccogliere dati utili alle successive fasi di collaudo.

Dal parcheggio di interscambio di via Gorizia sarà possibile raggiungere il capolinea di Bergamo in 11 minuti; dalla sede universitaria di via dei Caniana si potrà arrivare al polo universitario di Dalmine in 17 minuti e al capolinea di Bergamo in 4 minuti

I test sugli impianti semaforici

Al termine delle prove su strada inizieranno i test sugli impianti semaforici, con particolare attenzione al sistema di preferenziamento del trasporto pubblico, uno degli elementi qualificanti del progetto. Le nuove lanterne semaforiche dedicate all’e-BRT, identiche a quelle tranviarie, consentiranno di verificare il comportamento dinamico dell’autobus e di perfezionare i tempi semaforici del traffico promiscuo, così da garantire la priorità al mezzo pubblico senza compromettere la fluidità della circolazione veicolare.

Leggi anche

«Le grandi trasformazioni della mobilità urbana richiedono inevitabilmente un periodo di adattamento alla nuova viabilità. Le esperienze maturate in numerose città europee mostrano come l’introduzione di sistemi di trasporto pubblico ad alta capacità o la riorganizzazione dello spazio stradale siano spesso accompagnate, nelle fasi iniziali, da criticità temporanee legate ai cantieri e alla riorganizzazione dei flussi. Una volta completate le opere e stabilizzate le nuove abitudini di mobilità, tali interventi hanno contribuito a una maggiore efficienza complessiva del sistema di trasporto», dichiara Liliana Donato, direttore generale di Atb Mobilità e Rup dell’opera.

Tempi di tragitto

L’e-BRT nasce con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del territorio e offrire un’alternativa efficiente all’uso dell’auto privata. A regime, il servizio permetterà di ridurre in modo significativo i tempi di percorrenza lungo le principali direttrici del sistema. Dal parcheggio di interscambio di via Gorizia sarà possibile raggiungere il capolinea di Bergamo in 11 minuti; dalla sede universitaria di via dei Caniana si potrà arrivare al polo universitario di Dalmine in 17 minuti e al capolinea di Bergamo in 4 minuti.

Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Dalmine
traffico
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero
Rup
Liliana Donato