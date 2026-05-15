E-Brt a Bergamo, via San Giorgio a 4 corsie: disegnata la nuova segnaletica

Le nuove strisce bianche restituiscono l’immagine di una strada già pronta ad accogliere la linea di autobus elettrici che collegherà la stazione ferroviaria di Bergamo con Verdellino. Questo è però solo un passaggio intermedio: la segnaletica è provvisoria, perché l’assetto definitivo potrà essere realizzato solo quando i cantieri ferroviari si ritireranno dal quadrante tra via San Bernardino e via dei Caniana, ancora oggi il punto più critico dell’intero progetto in città.

In questa fase, via San Giorgio appare dunque come un’anticipazione di ciò che sarà: quattro corsie, due per la marcia ordinaria del traffico e altrettante per la linea e-Brt. Quando il cantiere Rfi terminerà e la viabilità tornerà regolare, la segnaletica sarà ridisegnata: le corsie riservate verranno separate fisicamente, dotate di priorità semaforica e integrate nel sistema tecnologico che regolerà l’intero percorso.