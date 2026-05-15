E-Brt a Bergamo, via San Giorgio a 4 corsie: disegnata la nuova segnaletica
VIABILITÀ. Sta prendendo forma, anche visivamente, il tracciato della e-Brt: in via San Giorgio sono terminati gli interventi di allargamento della carreggiata e ora le quattro corsie (prima erano tre) sono tutte disegnate.Lettura meno di un minuto.
Viabilità
Le nuove strisce bianche restituiscono l’immagine di una strada già pronta ad accogliere la linea di autobus elettrici che collegherà la stazione ferroviaria di Bergamo con Verdellino. Questo è però solo un passaggio intermedio: la segnaletica è provvisoria, perché l’assetto definitivo potrà essere realizzato solo quando i cantieri ferroviari si ritireranno dal quadrante tra via San Bernardino e via dei Caniana, ancora oggi il punto più critico dell’intero progetto in città.
In questa fase, via San Giorgio appare dunque come un’anticipazione di ciò che sarà: quattro corsie, due per la marcia ordinaria del traffico e altrettante per la linea e-Brt. Quando il cantiere Rfi terminerà e la viabilità tornerà regolare, la segnaletica sarà ridisegnata: le corsie riservate verranno separate fisicamente, dotate di priorità semaforica e integrate nel sistema tecnologico che regolerà l’intero percorso.
Il calendario resta condizionato dai ritardi del raddoppio ferroviario. Il ponte di via San Bernardino, chiuso da settembre, riaprirà completamente solo a fine ottobre, con un passaggio parziale previsto ad agosto. Finché quell’asse resterà strozzato, sarà impossibile completare la messa a punto del sistema semaforico e attivare la corsia riservata fino in via dei Caniana, dove il cantiere per il nuovo ponte impedisce di realizzare i 300 metri di tracciato dedicato verso la stazione. I collaudi della parte tecnologica sono programmati tra luglio e agosto, ma l’avvio del servizio, inizialmente previsto per inizio luglio, slitterà di alcune settimane: l’obiettivo è far partire la linea prima della ripresa delle scuole, con una fase di esercizio controllato tra fine agosto e inizio settembre.
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