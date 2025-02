E-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino: finito il 30% dei lavori - Foto

Dopo l’avvio dei lavori di cantiere a giugno 2024, è stato effettuato nella mattina di martedì 4 febbraio un sopralluogo per fare un punto sullo stato di avanzamento dei lavori del progetto dell’e-Brt, il nuovo sistema di trasporto rapido di massa con bus elettrici che collegherà il Polo Intermodale della Stazione di Bergamo con Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto e Verdellino (stazione Fs).

L’occasione ha permesso la visita dei cantieri più significativi dell’opera, del capolinea di Verdellino e dell’intubamento della Roggia Colleonesca. Hanno partecipato al sopralluogo l’assessore alle Politiche della mobilità, sviluppo della rete di trasporto pubblico locale del Comune di Bergamo Marco Berlanda, il direttore generale di Atb e Rup dell’opera e-Brt Liliana Donato, il project manager dell’impresa Vitali S Michele Comi e il direttore dei lavori Donato Romano della società Ets.

Nel cantiere dell’e-Brt

Un progetto ecologico

Il cantiere prevede 16 mesi di lavori su un percorso complessivo di 29,7 km e che nel 2026, ad avvio progetto si stima possa trasportare 4 milioni di passeggeri all’anno. l’e-Brt permetterà una riduzione di 780 tonnellate di anidride carbonica all’anno a seguito dell’utilizzo di autobus elettrici e del calo dell’utilizzo di automobili ai quali si aggiungono 183 tonnellate in meno di CO2 grazie all’installazione di pannelli solari che verranno installati nei depositi per produrre energia elettrica.

Nel cantiere dell’e-Brt

I tempi della mobilità

Con una velocità commerciale di circa 25 km/h, compresi i tempi di sosta alle fermate, sarà possibile spostarsi tra Bergamo (stazione) e Dalmine in 22 minuti, mentre il collegamento tra la sede universitaria di via dei Caniana alla sede di Dalmine in 18 minuti e i dalminesi potranno arrivare in stazione a Verdellino, ogni 10/15 minuti in 19 minuti.

L’avanzamento dei lavori

Complessivamente, lo stato di avanzamento dei lavori ha raggiunto circa il 30% di realizzazione. I lavori di rifacimento e tombinamento della Roggia Colleonesca, che sono tra le attività più complesse e delicate del progetto e che definiscono il tempo di esecuzione sul quale si sviluppa l’intera opera, hanno raggiunto un avanzamento pari al 40% che corrisponde alla posa di circa 1.600 metri lineari di manufatti prefabbricati su 4.650 metri totali e 320 metri lineari di tubazioni in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro su 510 metri lineari complessivi.

Nel Comune di Lallio i lavori di intubamento sono stati completati e l’impresa sta procedendo con i lavori di completamento per la riqualifica della sede stradale. A Bergamo, invece, due i cantieri in essere: il primo che corrisponde all’area di cantierizzazione regolata da impianto semaforico tra fiorista Nava e via Guerrazzi, il secondo tra la rotatoria di via Goltara a via per Lallio. Il primo cantiere verrà ridotto di 350 metri e verrà ripristinata la viabilità normale su questo tratto già dal 20 di febbraio, in anticipo rispetto al cronoprogramma che prevedeva la fine di marzo.

Nel comune di Dalmine i lavori sulla roggia sono iniziati con qualche settimana di anticipo rispetto alle previsioni e proseguiranno nei prossimi mesi, successivamente i lavori di tombinamento si sposteranno nella tratta Sud del progetto, quella compresa tra Dalmine e il Santuario Madonna della scopa in comune di Osio Sopra.

Dieci cantieri aperti contemporaneamente

Per rispettare il termine dei lavori entro giugno 2026, i lavori proseguono contemporaneamente su più fronti e al momento vede impegnate 4 squadre di lavoro contemporaneamente. Attualmente, sono attivi 10 cantieri:Cantiere per la ricostruzione della Roggia: uno a Lallio, uno a Dalmine e due a Bergamo; Cantiere del Deposito di Via per Levate ad Osio Sopra; Cantiere del Deposito di Via Gleno a Bergamo; Cantiere del Capolinea di Bergamo e Cantiere del Capolinea di Verdellino (questi ultimi due quasi conclusi); Cantiere di realizzazione Manufatto Sfioratore (Davanti a F.lli Zanoletti nel Comune di Bergamo);Cantiere di realizzazione del Manufatto Sgrigliatore (altezza Fiorista Nava nel Comune di Bergamo).

