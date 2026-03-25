E-Brt, presentati autobus e pensiline. Tecnologia al centro

Il 25 marzo sono stati presentati gli autobus, rigorosamente elettrici, e le pensiline della nuova linea e-Brt, che collegherà Bergamo, Dalmine e Verdellino. Nel frattempo, i cantieri hanno raggiunto l’82% delle lavorazioni, nel pieno rispetto del cronoprogramma.

Gli autobus

L’e-Brt avrà una flotta di 15 autobus articolati da 18 metri, completamente elettrici. Ciascuno potrà trasportare fino a 128 passeggeri, di cui 38 seduti e 90 in piedi, con due postazioni dedicate a persone con mobilità ridotte. Inoltre, ogni postazione sarà dotata di ricarica Usb-C. I mezzi non avranno gli specchietti retrovisori, sostituiti da telecamere. Avranno invece sistemi avanzati per il monitoraggio del traffico in tempo reale.

Le pensiline

Le pensiline sono un elemento centrale, si articolano in tre diverse tipologie: A, B e C, con dimensioni e configurazioni diverse in funzione degli spazi e dei flussi. L’e-Brt prevede 25 pensiline e 11 fermate dotate di paline intelligenti. Le pensiline saranno dotate di monitor informativi e schermi che mostreranno gli orari in tempo reale. Tutte le fermate saranno equipaggiate con paline digitali alimentate da pannelli fotovoltaici, mentre è prevista anche la vocalizzazione dei messaggi. Saranno poi integrate con sistemi di videosorveglianza. Un ruolo centrale è affidato al sistema di info-utenza al cittadino, che consentirà di ricevere in modo chiaro, puntuale e immediato informazioni quali il tempo di attesa per l’autobus successivo, le linee servite dalla fermata oltre a messaggi informativi e di pubblica utilità.