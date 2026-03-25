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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 25 Marzo 2026

E-Brt, presentati autobus e pensiline. Tecnologia al centro

MOBILITÀ. I 15 mezzi completamente elettrici, potranno trasportare 128 passeggeri di cui 38 seduti. Fermate smart con informazioni per i passeggeri.

Redazione Web
Redazione Web

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E-Brt, presentati autobus e pensiline. Tecnologia al centro
Autobus e pensilina alla stazione di Bergamo

Bergamo

Il 25 marzo sono stati presentati gli autobus, rigorosamente elettrici, e le pensiline della nuova linea e-Brt, che collegherà Bergamo, Dalmine e Verdellino. Nel frattempo, i cantieri hanno raggiunto l’82% delle lavorazioni, nel pieno rispetto del cronoprogramma.

Gli autobus

L’e-Brt avrà una flotta di 15 autobus articolati da 18 metri, completamente elettrici. Ciascuno potrà trasportare fino a 128 passeggeri, di cui 38 seduti e 90 in piedi, con due postazioni dedicate a persone con mobilità ridotte. Inoltre, ogni postazione sarà dotata di ricarica Usb-C. I mezzi non avranno gli specchietti retrovisori, sostituiti da telecamere. Avranno invece sistemi avanzati per il monitoraggio del traffico in tempo reale.

E-Brt, presentati autobus e pensiline. Tecnologia al centro
L’interno degli autobus

Le pensiline

Le pensiline sono un elemento centrale, si articolano in tre diverse tipologie: A, B e C, con dimensioni e configurazioni diverse in funzione degli spazi e dei flussi. L’e-Brt prevede 25 pensiline e 11 fermate dotate di paline intelligenti. Le pensiline saranno dotate di monitor informativi e schermi che mostreranno gli orari in tempo reale. Tutte le fermate saranno equipaggiate con paline digitali alimentate da pannelli fotovoltaici, mentre è prevista anche la vocalizzazione dei messaggi. Saranno poi integrate con sistemi di videosorveglianza. Un ruolo centrale è affidato al sistema di info-utenza al cittadino, che consentirà di ricevere in modo chiaro, puntuale e immediato informazioni quali il tempo di attesa per l’autobus successivo, le linee servite dalla fermata oltre a messaggi informativi e di pubblica utilità.

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