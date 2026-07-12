E-Brt, si spostano quattro semafori: al rondò di via Bono il nuovo impianto
IL CANTIERE. Erano stati collocati lungo i camminamenti pedonali. Da lunedì 13 luglio strada ristretta per i lavori al palo semaforico.Lettura 1 min.
Ultimi ritocchi per l’e-Brt, a partire dal riposizionamento dei semafori d’intralcio sui marciapiedi. Saranno spostati entro il 29 luglio, fa sapere Atb, i 4 pali semaforici collocati lungo i camminamenti pedonali in alcune tratte della linea a Grumello del Piano. «Il posizionamento iniziale – spiega Atb – è stato determinato dalla presenza di numerosi sottoservizi che non hanno consentito la realizzazione dei plinti di fondazione per il sostegno degli impianti». I pali semaforici saranno riposizionati «in aderenza a muri o manufatti esistenti». Si tratta in particolare di 3 pali per l’attraversamento – in corrispondenza della fermata di via Morali e, sulla Sp 525, all’altezza delle aziende Ceta e Zanoletti – a cui si somma un palo a sbraccio all’incrocio della Sp525 con via Gorizia e via per Lallio.
In questo caso, «il palo non verrà spostato, ma sarà arretrato il muretto di recinzione per garantire gli spazi per il passaggio». Si agirà poi sull’attraversamento pedonale nei pressi dell’asilo di via per Grumello e davanti alla sede di Aprica per ricollocare il pulsante di chiamata del verde pedonale.
Da lunedì 13 luglio infine (dalle 7 e fino alle 19 di mercoledì 22) partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario. Un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e che, precisa Atb, servirà per «gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione autolinee». Si installerà «un palo a sbraccio sul lato sinistro dell’intersezione che servirà le auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà l’e-Brt», più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivo da via Foro Boario, «eliminando così le interferenze tra il traffico privato e il passaggio dell’e-Brt». Verrà introdotto anche un impianto d’illuminazione «a lama di luce» all’attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta, con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all’ora.
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