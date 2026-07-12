E-Brt, si spostano quattro semafori: al rondò di via Bono il nuovo impianto

Ultimi ritocchi per l’e-Brt, a partire dal riposizionamento dei semafori d’intralcio sui marciapiedi. Saranno spostati entro il 29 luglio, fa sapere Atb, i 4 pali semaforici collocati lungo i camminamenti pedonali in alcune tratte della linea a Grumello del Piano. «Il posizionamento iniziale – spiega Atb – è stato determinato dalla presenza di numerosi sottoservizi che non hanno consentito la realizzazione dei plinti di fondazione per il sostegno degli impianti». I pali semaforici saranno riposizionati «in aderenza a muri o manufatti esistenti». Si tratta in particolare di 3 pali per l’attraversamento – in corrispondenza della fermata di via Morali e, sulla Sp 525, all’altezza delle aziende Ceta e Zanoletti – a cui si somma un palo a sbraccio all’incrocio della Sp525 con via Gorizia e via per Lallio.

Da lunedì 13 luglio infine (dalle 7 e fino alle 19 di mercoledì 22) partiranno i lavori del nuovo impianto semaforico alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario. Un intervento necessario dopo alcune osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e che, precisa Atb, servirà per «gestire in sicurezza la manovra degli autobus che dovranno impegnare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e nel viale della stazione autolinee». Si installerà «un palo a sbraccio sul lato sinistro dell’intersezione che servirà le auto e una lanterna semaforica sul lato destro che servirà l’e-Brt», più una lanterna semaforica per i veicoli in arrivo da via Foro Boario, «eliminando così le interferenze tra il traffico privato e il passaggio dell’e-Brt». Verrà introdotto anche un impianto d’illuminazione «a lama di luce» all’attraversamento pedonale di via Bono. Durante i lavori in via Bono e via Foro Boario la carreggiata sarà ristretta, con divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità a 30 all’ora.