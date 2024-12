E dopo Natale... Valigie pronte, si va al caldo. Maldive e Caraibi fra i top

Natale con i tuoi e poi via per una vacanza al caldo. Molti bergamaschi hanno le valigie pronte, con vista sulle destinazioni di mare, principalmente Maldive e Caraibi, dove svernare una decina di giorni. Se alcuni viaggiatori hanno già preso il volo, la maggior parte trascorre, come da tradizione, il 25 dicembre a casa in famiglia, per poi dedicarsi ad un bel viaggio rigenerante.

Si cercano posti caldi

«La tendenza sotto le feste è la richiesta di posti caldi al mare – conferma Marco Garini, direttore dell’agenzia Ovet Viaggi –. Abbiamo numerose partenza tra Natale e Capodanno, verso Maldive e Caraibi, ma anche Oman ed Emirati Arabi, in particolare Abu Dhabi e Dubai. Tanti hanno scelto anche tour organizzati, diretti nelle città d’arte europee ma anche fuori continente, per esempio gli Stati Uniti. Non sono mancate le richieste, nonostante i prezzi più alti del solito, per vacanze anche di due settimane: ho clienti che sono partiti lunedì e rientreranno per l’Epifania».