Ecco la nuova Maturità: l’orale sarà obbligatorio, più attenzione alla crescita

Dopo la riforma del voto in condotta e dell’istituto della sospensione, il divieto di utilizzo del telefonino in orario scolastico per tutti gli studenti, compresi quelli delle superiori, l’assicurazione sanitaria per il personale della scuola, l’inasprimento delle pene - fino all’arresto in flagranza - per genitori e familiari che aggrediscono il personale scolastico, la possibilità di confermare i supplenti annuali di sostegno per i quali le famiglie hanno fatto richiesta di continuità e 1.000 docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, arriva in Consiglio dei ministri anche il decreto che riforma l’esame di Maturità.

Cambia il nome

La nuova formulazione della prova orale dovrebbe infatti essere pensata per valutare con maggiore attenzione l’autonomia, la consapevolezza e la capacità di argomentazione dello studente A partire dal nome: non si chiameranno infatti più esami di Stato ma esame di Maturità. La riforma - stando a quanto ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nei mesi scorsi - punta anche a ridefinire la struttura complessiva dell’esame, in particolare del colloquio. La nuova formulazione della prova orale dovrebbe infatti essere pensata per valutare con maggiore attenzione l’autonomia, la consapevolezza e la capacità di argomentazione dello studente. Si tratterà quindi di una prova multidisciplinare, che valuterà le competenze acquisite durante il percorso scolastico, nella quale valorizzare anche l’alternanza scuola lavoro (ora Pcto) e l’educazione civica.

Altro punto centrale, chi si rifiuterà volontariamente di partecipare al colloquio, pur avendo completato le prove scritte - come è avvenuto in alcuni casi durante gli ultimi esami di Stato - dovrà ripetere l’anno scolastico mentre finora era possibile essere promossi, pur non sostenendo gli orali, grazie ai crediti ottenuti e alle prove scritte.

Cambia la seconda prova

Infine, se la prima prova scritta, di italiano, rimane invariata, la seconda prova, specifica per indirizzo, potrebbe subire alcune modifiche. Le novità saranno applicate a partire dal prossimo anno scolastico e dunque le nuove regole entreranno in vigore con la Maturità del 2026.

La contestazione degli studenti