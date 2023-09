Emergenza terremoto, in arrivo le prime donazioni

L’indicazione della Caritas italiana, che coordina a livello nazionale, è di non chiedere beni materiali, che rischierebbero di rivelarsi inutili: in tanti ne stanno già fornendo dalle località non colpite dal terremoto. È invece opportuno raccogliere donazioni in denaro pensando al finanziamento di attività di primo intervento e di accompagnamento post-emergenza. «Siamo ancora in attesa capire l’entità dei danni; le informazioni non sono definitive e purtroppo anche il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi – dice don Roberto Trussardi, direttore della Caritas bergamasca –. Con Caritas italiana ci muoveremo nei prossimi giorni per vedere cosa fare sia nell’immediatezza che al momento della ricostruzione. L’invito ai bergamaschi è di essere generosi, come lo sono sempre stati».