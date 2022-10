Emi Bondi, eletta presidente della Società italiana di psichiatria: la prima donna in 149 anni

Per la prima volta, in 149 anni di vita, la Sip, Società italiana di psichiatria, sarà guidata come Presidente da una donna. O meglio da due: una a rappresentare i servizi territoriali e l’altra il mondo universitario. Al congresso nazionale di Genova, con 1.200 partecipanti e 900 votanti per il rinnovo delle cariche istituzionali, è stata eletta presidente Emi Bondi, Direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo . Presidente per il biennio successivo è stata eletta, come rappresentante degli psichiatri delle Università, la professoressa Liliana Dell’Osso, docente ordinaria di Psichiatria all’università di Pisa e direttore dell’Unità operativa di Psichiatria dell’Azienda ospedaliero universitaria Pisana.