Emigrazione ospedaliera, Bergamo virtuosa. Solo il 2,3% dei pazienti si cura fuori regione

È uno dei disagi più pesanti: doversi spostare – addirittura da una regione all’altra – per poter avere le proprie cure. Bergamo però «tiene», anzi è tra i territori più virtuosi d’Italia. Nel 2021, solo il 2,3% dei pazienti bergamaschi ha dovuto «emigrare» verso un’altra regione: è il terzo miglior risultato del Paese, preceduto solo dal 2,1% di Lecco e dall’1,8% di Sondrio . Lo rileva un recente report dell’Istat sulle «misure del benessere equo e sostenibile dei territori», un’ampia rassegna di fattori sulla vita dei cittadini, salute inclusa. Più precisamente, l’Istat calcola come «emigrazione ospedaliera» la «percentuale di persone che hanno avuto un ricovero ospedaliero in regime ordinario fuori dalla propria regione di residenza», fornendo poi il dato su scala provinciale. Il 2,3% della Bergamasca è appunto decisamente al di sotto della media nazionale, che si attesta al 7,3% (il 7,3% dei ricoveri, in sostanza, è avvenuto al di fuori della regione di residenza del paziente).