Energia, aumenti «illegittimi» in bolletta: «In Bergamasca migliaia di segnalazioni»

Il via vai era iniziato già in estate, e praticamente non s’è mai interrotto. Negli sportelli delle associazioni dei consumatori, quasi non passava giorno senza che si presentasse qualcuno a chieder lumi sulle «modifiche unilaterali» dei contratti energetici. Martedì qualcosa è cambiato: l’Antitrust ha infatti avviato sette istruttorie e adottato sette provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie – cioè compagnie che, insieme, detengono circa l’80% del mercato – per «presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale».