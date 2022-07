Escalation di furti alle piscine di Bergamo: armadietti e zaini nel mirino

Tempo di calura e le piscine sono prese d’assalto. Non soltanto dai bagnanti in cerca di fresco, ma anche dai ladri. Nelle ultime settimane l’impennata di presenze alla struttura dell’Italcementi – a giugno gli utenti sono stati ben 17.290 (la struttura è aperta da un mese esatto) – è andata di pari passo anche con un’escalation di furti, messi a segno in particolare negli armadietti e negli zainetti degli utenti . Spariti spesso i soldi – anche se mai cifre importanti – e orologi o braccialetti, ma anche cellulari, lasciati dagli utenti negli armadietti mentre si trovano nelle vasche, oppure nelle borse posizionate a terra, accanto al salviettone.