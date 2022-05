Ex canossiane, residenze e 13 mila metri di verde per la città

Diventa sempre più concreto il progetto per la riqualificazione delle ex Canossiane, l’immobile – una volta, appunto, di proprietà delle suore – che affaccia lungo la storica via San Tomaso, a pochi passi dall’Accademia Carrara e dalla Gamec. Nella serata di giovedì 12 maggio i contenuti del progetto, sviluppato da Br.BE. società di Supernova, specializzata in iniziative di riqualificazione urbana, sono stati illustrati in un incontro pubblico online da Manuela Panzini, senior development manager di Supernova, e dagli assessori Francesco Valesini e Giacomo Angeloni.