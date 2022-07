Ex carcere di Sant’Agata, affidato il progetto. In arrivo nuovi appartamenti per i giovani

Trasformare l’ex carcere di Sant’Agata in case per giovani con un affitto abbordabile, senza però cancellare la stratificazione storica del sito, nato come monastero teatino. È il compito che il Comune di Bergamo ha affidato a Gianluca Gelmini dello studio CN10 architetti di Bergamo, professionista che già ha lavorato (con il raggruppamento Flanerie) sul ridisegno del Centro piacentiniano e che ora si presta a riprogettare l’edificio di proprietà comunale (ceduto nel 2012 dal Demanio).